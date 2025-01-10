Пассажиры Подмосковья совершили свыше 44 млн поездок в декабре

За первый зимний месяц пассажиры «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок, что почти на 8% больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самым загруженным днем в минувшем месяце стало 4 декабря, когда на маршрутах компании было зафиксировано почти 1,7 млн трансакций. Чаще всего в декабре пользовались автобусами компании обладатели социальных карт: совершено более 20 млн операций. С помощью банковских карт пассажиры оплатили проезд около 14,5 млн раз. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зарегистрировано более 9 млн оплат.

Чаще всего жители и гости региона пользовались услугами маршрутов МАП № 10 г. Королев, на которых было совершено более 6,3 млн поездок. Второе место по количеству операций — у МАП № 11 г. Балашиха с результатом в более чем 4,8 млн трансакций. Замыкает тройку МАП № 12 г. Ногинск, в автобусах которого пассажиры зарегистрировали 4,4 млн поездок.

На сегодняшний день предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.