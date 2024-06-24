Пассажиры Подмосковья совершили свыше 36,5 млн поездок по «Стрелке» с января

С начала года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» более 36,5 млн поездок по транспортным картам «Стрелка». Больше всего поездок по данным картам зафиксировали пассажиры МАП № 10 г. Королев, таким образом они зарегистрировали около 5,3 млн операций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Самые высокие показатели по общему объему поездок, совершенных с помощью карты «Стрелка», отмечены на маршрутах № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», пассажиры которого расплатились картой почти 325 тысяч раз, № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск», на котором зафиксировано порядка 318 тысяч поездок, № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» (283 тысячи операций).

Картой «Стрелка» жители и гости Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.