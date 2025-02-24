Пассажиры Подмосковья совершили порядка 920 тыс поездок в автобусах 23 февраля

В День защитника Отечества, 23 февраля, жители и гости Московской области совершили около 920 тыс. поездок в автобусах «Мострансавто», это на 0,1% больше, чем за 23 февраля годом ранее, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты — более 419 тыс. трансакций, по банковским картам в минувшее воскресенье пассажиры зафиксировали свыше 330 тыс. оплат, по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» они совершили около 170 тыс. операций.

Больше всего поездок зарегистрировали пассажиры МАП № 10 г. Королев — более 132 тыс. трансакций. На втором месте по популярности оказался МАП № 11 г. Балашиха — свыше 102 тыс. поездок. Интенсивный пассажиропоток также отмечен в МАП № 5 г. Подольск — более 94 тыс. регистраций.

В праздничный выходной день, 23 Февраля, автобусы «Мострансавто» работали по расписанию воскресенья. Предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.