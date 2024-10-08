Пассажиры Подмосковья совершили порядка 180 млн поездок по соцкартам с января

В этом году пассажиры «Мострансавто» уже совершили почти 180 млн поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт. Это на 16,85% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

За прошлый месяц в среднем жители и гости Московской области совершали более 690 тыс. поездок по соцкартам ежедневно. Чаще всего их использовали пассажиры МАП № 10 г. Королев, с января на маршрутах данного подразделения было зафиксировано почти 24,3 млн поездок. За ним расположились МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 21,2 млн поездок и МАП № 8 г. Химки — 19,4 млн поездок по соцкартам.

А вот самыми востребованными маршрутами с начала года по количеству поездок стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» — 1,6 млн регистраций по соцкартам, № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» — 1,4 млн поездок, № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — 1,3 млн поездок.

В автобусах «Мострансавто» также доступна оплата проезда транспортными картами «Стрелка» всех видов, «Тройка» (тариф «Кошелек») и банковскими картами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.