Пассажиры Подмосковья совершили более 900 тысяч поездок по карте «Стрелка» в 2026 году

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили свыше 900 тысяч поездок в автобусах Мострансавто с использованием транспортной карты «Стрелка», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С января 2026 года пассажиры автобусов Мострансавто совершили более 900 тысяч поездок по карте «Стрелка». Это составляет 12% от общего числа оплат в транспорте компании. В среднем ежедневно фиксируется около 45 тысяч операций с использованием этой карты.

Наибольшей популярностью карта пользуется на маршруте МАП № 10 в Королеве — почти 135 тысяч поездок. На втором месте — маршрут МАП № 12 в Ногинске, где совершено свыше 126 тысяч операций. Третье место занимает маршрут МАП № 8 в Химках с примерно 100 тысячами транзакций.

Карта «Стрелка» позволяет получать скидки: чем больше поездок совершается за 30 дней, тем выше размер скидки, которая может достигать 35%. Кроме того, пассажиры могут оплачивать проезд транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковскими картами и социальной картой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.