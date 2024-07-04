Пассажиры Подмосковья совершили более 217 тыс поездок на «дачных» маршрутах

За три месяца жители и гости Московской области совершили более 217 тыс. поездок на подмосковных маршрутах, следующих до дачных и загородных участков. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше всего поездок в этом году жители и гости региона совершили на маршруте № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре, где зафиксировали свыше 32,7 тыс. поездок до садовых и дачных товариществ. На втором и третьем местах по числу поездок маршруты № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» в Орехово-Зуеве и № 21 «Раменское (3-й кв.) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)» в Раменском, там пассажиры совершили порядка 26 тыс. и почти 22 тыс. поездок.

На дачных маршрутах пассажиры чаще всего фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича — за указанный период было зарегистрировано более 157,7 тыс. операций. Среди способов оплаты на первом месте оказались бесконтактные банковские карты — по ним прошло 38,1 тыс. трансакций. А транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры воспользовались свыше 21,5 тыс. раз.

Больше всего сезонных маршрутов работают в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском округах.

Основная часть маршрутов работают с пятницы по воскресенье. Полностью работа маршрутов будет завершена до начала ноября.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.