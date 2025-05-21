Пассажиры Подмосковья совершили более 15,5 млн поездок по картам «Тройка»

С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах Мострансавто свыше 15,5 млн поездок по транспортным картам «Тройка», сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Этот показатель почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оплаты картами «Тройка» составляют более 14% от общего количества оплат за проезд без учета социальных карт.

Ежедневно в среднем пассажиры совершают по картам «Тройка» порядка 110 тыс. поездок. Самыми популярными стали три маршрута. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд картами «Тройка» на маршруте № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», на котором этот показатель составил около 332 тыс. поездок. Интенсивный пассажиропоток также зафиксирован на маршруте № 386к «Павловский Посад — Москва (м. Партизанская)», здесь отмечено почти 330 тыс. трансакций. Замыкает тройку лидеров маршрут № 1202 «Боброво — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)», где совершено чуть более 210 тыс. поездок с использованием карты «Тройка».

Пассажирам автобусов Мострансавто доступна безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами, а также социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».



«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.