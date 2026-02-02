Пассажиры Подмосковья совершили 760 тыс поездок к аэропортам на автобусах в 2026 г

Жители и гости Подмосковья с января 2026 года совершили свыше 760 тысяч поездок на автобусах Мострансавто, следующих к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортную доступность аэропортов обеспечивают 16 маршрутов компании. В январе пассажиры совершили более 258 тысяч поездок по социальным картам, свыше 348 тысяч оплатили проезд банковскими картами, а транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» использовались для оплаты более 153 тысяч поездок. Самым востребованным стал маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево», на котором зафиксировано свыше 203 тысяч операций.

В автобусах Мострансавто действуют правила перевозки багажа: ручная кладь с суммой измерений до 120 см перевозится бесплатно, за более крупный багаж (до 180 см) взимается плата. В городском сообщении стоимость составляет 73 рубля, в пригородном — от 73 до 219 рублей в зависимости от расстояния. Багаж и ручная кладь не должны занимать пассажирские места, загромождать проходы или размещаться у дверей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.