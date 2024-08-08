Пассажиры Подмосковья совершили 43 млн поездок по картам «Стрелка» с января

С начала 2024 года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» более 43 млн поездок по транспортным картам «Стрелка». Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля использования данных карт составила почти 29% от всех платных поездок, совершенных в автобусах компании, т. е. без учета операций по соцкартам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Среди маршрутов самыми популярными у держателей карт «Стрелка» с начала января оказались № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники», на котором зарегистрирована 431 тысяча поездок, № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» — 411 тысяч операций, № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» — 395 тысяч поездок.

Чаще всего такой способ оплаты среди всех подразделений компании выбирали пассажиры МАП № 10 г. Королев. С начала года по карте «Стрелка» они совершили более 6 млн поездок.

Картой «Стрелка» жители и гости Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.