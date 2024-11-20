Пассажиры Подмосковья могут воспользоваться «Скороходом» для оплаты проезда

«Центральная ППК» презентовала новое приложение с технологией автоматического определения станций и бесконтактной оплаты проезда — «Скороход» в рамках выставки «Транспорт России-2024», которая открылась сегодня в Москве. Этап тестирования фокус-группой прошел успешно, собрана обратная связь от активных пассажиров. Сегодня приложение появилось в открытом доступе в магазинах приложений iOS и Android. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Одно нажатие на экран смартфона, и поездка началась. Не нужно выбирать станцию отправления или прибытия — приложение само найдет нужную и отметит автоматически. Новый сервис позволяет изменить маршрут в любой момент, а полную стоимость он спишет в конце поездки и только за проделанный путь. О валидаторах теперь тоже можно забыть — с этим приложением отмечать начало и конец поездки у них больше не нужно.

Специально для открытой презентации площадка «Центральная ППК» в Гостином дворе выполнена в формате двух станций — Настоящего и Будущего, связанных маршрутом через новое приложение «Скороход».

«В этом году наш стенд дает посетителям уникальную возможность заглянуть в будущее. В будущее, где пассажирам не нужно привязываться к изначально выбранному маршруту, где им не нужен билет, а поездку можно изменить в любой момент; где станция отправления определяется автоматически, стоимость списывается в конце поездки и только за проделанный путь. Это будущее мы представляем сегодня в виде нового приложения «Центральная ППК» — «Скороход». Мы прошли большой путь: от обычной кассы с бумажными билетиками до инновационного сервиса с автоматическим определением станций, который стал пятой ступенью эволюции способов оплаты проезда. Новейшее цифровое решение в течение месяца находилось на этапе закрытого бета-тестирования фокус-группой, куда вошли наши активные пассажиры, а сегодня его уже можно скачать на Android и iOS», — рассказал директор по информационным технологиям «Центральной ППК» Игорь Евдокимов.

Чтобы воспользоваться «Скороходом», достаточно скачать приложение и зарегистрироваться. После короткой авторизации мобильное приложение будет готово к работе.

Начало поездки происходит в одно нажатие. Проход на станции с турникетами осуществляется по штрих-коду или NFC. Оформленный таким образом билет активен в течение пяти часов. Чтобы завершить поездку, также достаточно нажать на соответствующую кнопку — приложение сформирует проездной документ от станции отправления со штрих-кодом для выхода через турникет и спишет средства за проделанный маршрут.

В приложении есть профиль пассажира, где можно добавлять и удалять банковские карты, управлять ключевыми настройками, историей поездок и не только.

До конца года приложение будет работать в тестовом режиме на участке от Ярославского вокзала до Мытищ, в дальнейшем зона действия будет расширяться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.