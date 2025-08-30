Пассажиры оплатили проезд на наземном транспорте Москвы около 300 млн раз летом

Текущим летом москвичи совершили на 6 млн больше поездок в сравнении с прошлым сезоном, всего пассажиры оплатили проезд на наземном городском транспорте около 300 млн раз, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Перед началом учебного года важно позаботиться о многих факторах, которые обеспечивают комфорт и безопасность детей в городском транспорте. Один из них — это правильная оплата проезда: она гарантирует страховую выплату в случае нештатной ситуации. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжим уделять повышенное внимание детской безопасности в транспорте», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажирам напомнили, что оплачивать проезд необходимо строго при входе в общественный транспорт. Карту москвича и билет «Единый» на 30, 90 и 365 дней необходимо прикладывать к валидатору. Если не работает один валидатор, то следует оплатить проезд через другой. Бесплатный проезд на общественном транспорте мегаполиса доступен детям только до 7 лет.

Также горожан предупредили, что нельзя использовать чужую карту москвича — это незаконно.

Штраф за безбилетный проезд в городе составляет 2 тыс. рублей. За неправомерное использование карты москвича штрафуют на 4 тыс. рублей.