Пассажиры не могут вылететь из Москвы в Казань уже второй день

Пассажиры ожидают вылета из Москвы в Казань уже вторые сутки. Рейсы постоянно переносят из-за тумана и угрозы атаки БПЛА, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам пассажиров рейса SU1270 Москва — Казань, изначально они должны были вылететь из Шереметьево в 5:33 утра 3 апреля. Но рейс постоянно откладывали. Сначала в этом была виновата непогода, затем — угроза атаки БПЛА.

Вылет перенесли уже пять раз. Пассажирам раздали ваучеры и пообещали компенсировать ущерб.

При этом ранее задержали рейс SU1198, который должен был вылететь из Шереметьево в Казань 2 апреля в 22:15. Его перенесли более чем на 12 часов.

Утром 3 апреля аэропорту Казани действовали ограничения. Воздушная гавань стала принимать и отправлять самолеты спустя несколько часов. Сейчас из Казани задерживаются более 30 рейсов.

