Пассажиры «Мострансавто» за ноябрь совершили более 44 млн поездок

За последний осенний месяц пассажиры «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок. По сравнению с ноябрем прошлого года это почти на 6% больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На долю социальных карт от общего числа поездок за весь прошлый месяц пришлось почти 20 млн операций. С помощью банковских карт пассажиры оплатили проезд около 14 млн раз. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зарегистрировано более 9,5 млн транзакций.

Чаще всего жители и гости региона пользовались услугами маршрутов МАП № 10 г. Королев, на которых было совершено более 6,1 млн поездок. Второе место по количеству операций среди всех подразделений компании занял МАП № 11 г. Балашиха с результатом в более чем 4,8 млн транзакций. Замыкает тройку МАП № 5 г. Подольск, в автобусах которого пассажиры зарегистрировали 4,4 млн поездок.

На сегодняшний день предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.