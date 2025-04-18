Пассажиры «Мострансавто» совершили более 48 млн поездок по банковским картам с января

С начала этого года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» свыше 48 млн поездок, используя для оплаты проезда банковские карты. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем в будний день апреля таким способом пассажиры совершают свыше 540 тыс. платежей в автобусах предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1,4 тыс. маршрутов по всей Московской области, ежедневно на линии выходят больше 5 тыс. автобусов. Во всех транспортных средствах компании пассажирам доступна оплата проезда по банковским картам. Общая доля платежей по банковским картам (без учета социальных карт) от всего объема оплат на транспорте составляет 46%. Большинство трансакций по банковским картам с начала года зафиксировано в автобусах МАП № 11 г. Балашиха, там совершено свыше 4,2 млн платежей. Следом идут МАП № 1 г. Люберцы с показателем почти в 3,6 млн операций и МАП № 5 г. Подольск, где таким способом пассажиры зафиксировали более 3,2 млн поездок.

Кроме банковских карт, пассажиры могут оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» несколькими безналичными способами: транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», - написал Воробьев.