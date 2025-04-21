Пассажиры «Мострансавто» совершили более 4,6 тыс поездок на Пасху

На Пасху жители и гости Московской области совершили более 4,6 тыс. поездок на маршрутах «Мострансавто», время работы которых продлили до 3:00 часов ночи. С субботы на воскресенье компания совместно с Минтрансом Подмосковья продлила график работы 75 автобусных маршрутов, следующих до областных храмов и церквей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Предприятие подсчитало поездки, совершенные пассажирами с 22:00 до 03:00 часов. По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП № 3 г. Домодедово — свыше 1,4 тыс. поездок. На втором месте оказались маршруты МАП № 1 г. Люберцы — порядка 1 тыс. поездок.

На всех 75 маршрутах социальными картами пассажиры зафиксировали свыше

1,1 тыс. поездок. Банковскими картами заплатили за проезд более 2,2 тыс. раз. Свыше 1,2 тыс. трансакций пришлось на транспортные карты «Стрелка» всех видов и «Тройка» (тариф «Кошелек»).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.