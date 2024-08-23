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Пассажиры «Мострансавто» совершили более 311 млн поездок с начала года

С начала 2024 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 311 млн поездок на автобусах предприятия, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

При этом самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты — более 149 млн трансакций, по банковским картам зафиксировано около 95 млн оплат, остальные поездки — по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

АО «Мострансавто» назвало топ-3 маршрута, на которых пассажиры совершили больше всего поездок с начала 2024 года.

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (метро «Ховрино»)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — свыше 4 млн поездок и № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — почти 3 млн операций.

В число самых популярных также вошел маршрут № 348 «Лыткарино (Автостанция) — метро «Котельники» (МАП № 1 г. Люберцы) — более 2,8 млн трансакций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.