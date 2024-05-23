Пассажиры «Мострансавто» совершили более 188 млн поездок с начала года

С начала года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 188 млн поездок на автобусах предприятия. При этом самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты — более 89 млн, по банковским картам зафиксировано почти 57 млн оплат, остальные — по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — свыше 2,4 млн поездок и № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — более 1,7 млн поездок.

В число самых популярных также вошел маршрут № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» (МАП № 1 г. Люберцы) — почти 1,7 млн трансакций. Все указанные маршруты работают по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан.

«Мострансавто» обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4 700 автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.