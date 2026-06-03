Пассажиры Мострансавто совершили 535 тыс поездок к дачам Подмосковья

С начала апреля пассажиры Мострансавто совершили более 535 тыс. поездок по сезонным маршрутам к садовым и дачным товариществам Подмосковья. В этом году организовано 31 дачное направление и увеличено число автобусов еще на 16 маршрутах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На сезонных маршрутах к садовым и дачным товариществам зафиксировано более 535 тыс. поездок с начала апреля. Перевозки выполняет Мострансавто — подведомственная организация министерства транспорта Подмосковья. В этом сезоне действует 31 специальный маршрут, еще на 16 направлениях увеличено количество автобусов для удовлетворения спроса в период активных поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.