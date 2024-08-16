Пассажиры «Мострансавто» совершили 3,9 млн поездок на «пляжных» маршрутах

Пассажиры автобусов «Мострансавто» совершили 3,9 млн поездок с начала лета на 48 маршрутах, ведущих к пляжам Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами, по ним было зафиксировано свыше 1,9 млн поездок. Также более 1,2 млн трансакций было совершено, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зарегистрировано 800 тысяч поездок.

Наибольшее число поездок зафиксировано на маршруте № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» — на нем с начала лета пассажиры проехали более 862 тысяч раз. Также популярным среди пассажиров-пляжников оказался № 22 «Орехово-Зуево — Куровское», на маршруте совершено 322 тысячи поездок. На третьем месте — маршрут № 5 «а/с Старая Коломна — Щуровская больница», на нем зарегистрировано более 200 тысяч поездок.

Добавим, что пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья и Москвы.

Расписание движения автобусов доступно на остановках и на веб-сайте компании.

За справочной информацией и по вопросам транспортной работы пассажиры могут обратиться, позвонив по номеру единой линии связи 8 (800) 700-31-13, направив сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте» или через личный кабинет на сайте предприятия. Кроме того, у «Мострансавто» есть чат-бот в Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.