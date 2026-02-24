Пассажиры Мострансавто совершили 3,2 млн поездок в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья с 21 по 23 февраля совершили более 3,2 млн поездок на автобусах Мострансавто. Пик пассажиропотока пришелся на 21 февраля. Перевозки выполнялись по расписанию выходного дня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее интенсивный пассажиропоток зафиксировали 21 февраля — в этот день автобусы перевезли более 1,1 млн пассажиров. Самыми востребованными стали маршруты МАП №10 в Королеве, где зарегистрировали свыше 448 тыс. поездок.

В число популярных также вошли маршруты МАП №11 в Балашихе — за три праздничных дня ими воспользовались более 411 тыс. раз. На маршрутах МАП №12 в Ногинске зафиксировано свыше 330 тыс. трансакций. Всего перевозчик, подведомственный Минтрансу Подмосковья, обслуживает более 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами жителя Московской области и Москвы — таким способом совершено более 1,3 млн поездок. Банковскими картами оплачено свыше 1,2 млн операций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались более 589 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.