Пассажиры Мострансавто совершили 102 млн поездок в Подмосковье

Пассажиры автобусов Мострансавто с января 2026 года совершили более 102 млн поездок в Подмосковье. В среднем в будний день марта фиксируется свыше 1,4 млн поездок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 46 млн поездок с начала года оплачено социальными картами жителя Московской области и Москвы. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты — зафиксировано свыше 34 млн операций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры воспользовались более 20 млн раз.

Наибольший пассажиропоток пришелся на МАП № 10 в Королеве — 14 млн операций. Второе место занял МАП № 11 в Балашихе с показателем 13 млн поездок, третье — МАП № 12 в Ногинске, где зафиксировано 10 млн трансакций. Самым востребованным маршрутом стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», по которому совершено около 1 млн поездок.

Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. В автопарке предприятия свыше 5 тыс. автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.