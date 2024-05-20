Пассажиры «Мострансавто» проехали 62 тыс раз на коротком и протяженном маршрутах

С начала этого года пассажиры совершили около 62 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах «Мострансавто», проходящих в пределах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На самом протяженном маршруте, которым остается № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 г. Раменское), жители и гости Подмосковья с января совершили 13,9 тыс. поездок. Длина маршрута составляет около 200 км, а время в пути в среднем — 3 ч. 45 мин. На самом коротком маршруте компании — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (обслуживает МАП № 10 г. Королев) — пассажиры зафиксировали свыше 48 тыс. трансакций. Протяженность маршрута в одну сторону составляет 2,5 км, в обратную — 3,2 км.

По количеству операций на двух маршрутах социальные карты заняли первое место — 38,4 тыс. регистраций. Среди способов оплаты лидерами стали банковские карты, с их помощью пассажиры оплатили проезд 15,7 тыс. раз. Транспортные карты суммарно набрали 6,7 тысяч оплат.

Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью, ежедневно пассажиры совершают около 1,6 млн поездок в автобусах предприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.