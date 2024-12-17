Пассажиры «Мострансавто» проехали 149 тыс раз на коротком и длинном маршрутах в 2024 году

С января 2024 года пассажиры «Мострансавто» совершили больше 149 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах компании, которые проходят в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Самый протяженный маршрут предприятия — № 327к «Перхурово — м. Котельники» — обслуживает МАП № 4 г. Раменское. Его длина составляет около 200 км, а время в пути в среднем занимает 3 часа 45 мин. С января зафиксировано более 34 тыс. поездок.

На самом коротком маршруте предприятия — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (МАП № 10 г. Королев) пассажиры совершили более 114 тыс. поездок. Протяженность этого маршрута в одну сторону составляет всего 2,5 км, в обратную — 3,2 км.

Чаще всего регистрировали проезд на этих двух маршрутах социальными картами — зафиксировано более 92 тыс. поездок. По банковским картам реализовано свыше 38 тыс. трансакций.

Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры оплатили поездки более 15 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.