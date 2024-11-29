Пассажиры «Мострансавто» оставили более 2,4 тыс вещей в 2024 году

С начала года жители и гости Московской области оставили в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» свыше 2,4 тыс. вещей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего в ноябре сотрудники компании находили пакеты с вещами, книги и учебники. Среди эксклюзивных «потеряшек»: пассажиры забыли детскую поделку, подкову, барабан, складную детскую коляску.

Традиционно пассажиры роняют в салоне автобуса транспортные, банковские и социальные карты, забывают на сиденьях сотовые телефоны, зарядные устройства и кошельки. Отметим, что все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, кроме скоропортящихся продуктов, после чего утилизируются.

Если пассажир обнаружил, что забыл вещь в автобусе, на автостанции или автовокзале, он может заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет. При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

«Мострансавто» просит быть внимательными, не оставлять личные вещи и следить за своим багажом во время поездок. При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.