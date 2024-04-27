Пассажиры «Мострансавто» более 2 млн раз проехались до аэропортов с начала года

С начала года жители и гости Московской области совершили свыше 2 млн поездок на маршрутах «Мострансавто», следующих до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. За аналогичный период времени в прошлом году пассажиры «Мострансавто» реализовали порядка миллиона поездок на этих маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Компания обслуживает 16 маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэроузлов с различными городами региона.

За минувший период самым популярным способом оплаты проезда на всех маршрутах стали банковские карты — более 1 млн регистраций. С помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» пассажиры совершили почти 590 тыс. поездок. По социальным картам зафиксировано порядка 1 млн трансакций.

Чаще всего жители и гости региона выбирали маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», на нем было зафиксировано 763 тысячи поездок.

Пассажирам, планирующим поездки с багажом, необходимо обращать внимание на его габариты: бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 см.

Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском и пригородном (при поездке протяженностью до 25 км) сообщении составляет 49 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 98 рублей, далее 50 км — 147 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.