Пассажиры «Мострансавто» 19 тыс раз проехали на коротком и длинном маршрутах в 2025 году

С начала этого года на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах пассажиры «Мострансавто» зафиксировали более 19 тыс. трансакций. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На самом протяженном маршруте — № 327к «Перхурово — м. Котельники» (МАП № 4 г. Раменское) — жители и гости Подмосковья с начала 2025 года совершили более 3,8 тыс. поездок. Длина маршрута составляет около 200 км, а время в пути в среднем — 3 ч. 45 мин.

На самом коротком маршруте компании — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (МАП № 10 г. Королев) — зафиксировано более 15,4 тыс. трансакций с начала года. Протяженность маршрута в одну сторону составляет 2,5 км, в обратную — 3,2 км.

Больше всего поездок на двух маршрутах совершено по социальным картам — почти 13 тыс. регистраций. Банковские карты набрали более 4 тыс. трансакций, а по транспортным картам суммарно зафиксировано около 2 тыс. оплат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.