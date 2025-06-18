Пассажирская инспекция Подмосковья проверила более 6 тыс автобусов с лета

С начала июня в Московской области сотрудники административно-пассажирской инспекции проверили более 6,2 тыс. автобусов и свыше 5,6 тыс. пассажиров на общественном транспорте. В рамках мероприятий было выявлено порядка 1,4 тыс. нарушителей финансовой дисциплины, из них 1,1 тыс. пассажиров и 257 водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.