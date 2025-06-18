Пассажирская инспекция Подмосковья проверила более 6 тыс автобусов с лета
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С начала июня в Московской области сотрудники административно-пассажирской инспекции проверили более 6,2 тыс. автобусов и свыше 5,6 тыс. пассажиров на общественном транспорте. В рамках мероприятий было выявлено порядка 1,4 тыс. нарушителей финансовой дисциплины, из них 1,1 тыс. пассажиров и 257 водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Все нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов.
За отсутствие билета пассажиры и водитель привлекаются к административной ответственности.
Проведение подобных рейдов помогает повышать качество обслуживания пассажиров и способствует строгому соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.