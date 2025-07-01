Пассажирская инспекция Подмосковья проверила более 12,5 тыс автобусов с начала лета Транспорт сегодня в 19:16 Фото - © МТДИ МО

С начала летнего сезона в Подмосковье сотрудники административно-пассажирской инспекции проверили более 12,5 тыс. автобусов и порядка 113 тыс. пассажиров на общественном транспорте. В рамках мероприятий было выявлено свыше 2,7 тыс. пассажиров и более 500 водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.