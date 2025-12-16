Пассажиров «Мострансавто» поздравляют с праздниками аудиосообщениями дети и Дед Мороз

Праздничную атмосферу в салонах автобусов Мострансавто создают аудиопоздравления, записанные голосами юных жителей Подмосковья, а также пожелания на Новый год от Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Принять участие в специальном предновогоднем проекте «Мострансавто» в течение двух недель мог каждый юный житель Московской области. В итоге предприятие получило более 30 аудиопоздравлений от ребят. Они решили поздравить пассажиров своих любимых маршрутов, которыми часто пользуются вместе с родителями. Трогательные добрые пожелания, записанные голосами детей, можно услышать в автобусах на различных маршрутах в 17-ти городах Подмосковья.

Кроме того, все, кто пользуется автобусами «Мострансавто», услышат пожелания счастья, радости и добра от главного новогоднего персонажа — Деда Мороза. Все поздравления в салонах транспортных средств будут транслироваться до конца январских каникул.

Добавим, что «Мострансавто» обслуживает более 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, на которых ежедневно работает свыше 5 000 автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.