Пассажиропоток ЦППК увеличился почти на 10% в 2024 году

ЦППК перевезла 292 млн пассажиров с января по июнь на всех направлениях — это на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Наиболее популярными направлениями стали Ярославское и Казанское — 53 млн и 48 млн поездок соответственно. А чаще всего пассажиры ездили 24 и 31 мая — по 2,1 млн раз. Рост пассажиропотока связан с запуском МЦД-3 и МЦД-4 в прошлом году. ЦППК — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. В 2023 году компания перевезла более полумиллиарда пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.