Пассажиропоток на речных маршрутах в Подмосковье вырос на 21% с начала сезона

С начала запуска речной навигации в Московской области порядка 14 тыс. пассажиров воспользовались водным транспортом. Это на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В этом году из-за переноса причала в Лыткарине ближе к стадиону «Полет», количество пассажиров выросло с 6,7 до 7,7 тыс. Речными маршрутами в Коломне воспользовались более 2 тыс. человек, а в Серпухове — порядка 4 тыс. Таким образом, общее число поездок увеличилось на 21% и составило порядка 14 тыс.», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Лыткарине от причала Лыткарино до д. Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж», который проходит 800 м за 5 минут. Он будет курсировать до 20 ноября. В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка курсирует теплоход «Москва-108»; протяженность маршрута составляет 24 км, время в пути — 1,5 часа. А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады всего 4 км — на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе «Зуша». Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.