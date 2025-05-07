Пассажирам рейса Дубай-Москва, севшего в Казани, отказались предоставлять отель

Пассажирам рейса из Дубая в Москву, вынужденно севшего в Казани из-за ограничений в аэропорту Шереметьево, не стали предоставлять отель. Им сказали, что мест в гостиницах нет, сообщает Baza .

Всех путешественников оставили сидеть в зале ожидания в аэропорту. При этом авиакомпания обещала предоставить гостиницу. Пассажиров едой и водой не обеспечили.

Вылет могут перенести на 14:05.

Самолет летел из Дубая в Москву. Во время полета командир экипажа сказал, что борт сядет в Казани для дозаправки из-за плана «Ковер», который ввели в Шереметьево.

Борт приземлился около 01:00, стоял на парковке два часа. После этого командир экипажа сказал, что автобус заберет пассажиров в отель «на неопределенный срок».