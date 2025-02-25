Пассажирам пояснили, чем уникальна станция метро «Московская» в Нижнем Новгороде

Станция метро «Московская», расположенная в Нижнем Новгороде, обладает рядом отличительных черт, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал «МетроНН».

Одной из ключевых особенностей является то, что она одна из двух во всей России изначально была возведена с четырьмя путями. Еще одна такая станция — это «Нижегородская» в Москве.

Кроме того, «Московская» предоставляет пассажирам возможность максимально оперативного перехода между линиями метрополитена. Пересадка осуществляется по мосту и занимает всего несколько секунд.

Подобная скоростная пересадка доступна еще на 8 станциях в стране, включая «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, а также «Китай-город», «Третьяковскую», «Парк Победы», «Кунцевскую», «Петровско-Разумовскую», «Каширскую» и «Нижегородскую», расположенные в столице.