Пассажирам Подмосковья рассказали о зимнем графике поездов ЦППК

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С 27 октября электропоезда ЦППК перейдут на зимний график движения. Корректировки традиционно проводятся с МЖД дважды в год и связаны с началом и окончанием дачного сезона: если весной пассажиры выезжают за город чаще, то с наступлением осени востребованность таких поездок снижается. Поэтому на осенне-зимний период из расписания временно выводят «дачные» поезда, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Изменения коснутся Павелецкого, Савеловского, Казанского, Киевского и Горьковского направлений, а также Большого кольца Московской железной дороги.

Павелецкое направление и БМО

Выведены из расписания по выходным дням:

№ 6991, 6993 Павелецкий вокзал — Яганово;

№ 6992, 6994 Яганово — Павелецкий вокзал;

№ 6875/6975 Бекасово-1 — Детково — Михнево;

№ 6393 Павелецкий вокзал — Михнево;

№ 6394 Михнево — Павелецкий вокзал;

№ 6181 Павелецкий вокзал — Кашира;

№ 6182 Кашира — Павелецкий вокзал.

Назначены по выходным дням:

№ 6391 Павелецкий вокзал — Михнево;

№ 6392 Михнево — Павелецкий вокзал;

№ 6904 Яганово — Михнево;

№ 6873/6973 Бекасово-1 — Детково — Яганово;

№ 6683 Павелецкий вокзал — Домодедово;

№ 6682 Домодедово — Павелецкий вокзал.

Савеловское направление

Выведены из расписания по выходным дням:

№ 6354В Савеловский вокзал — Савелово;

№ 6363В Савелово — Савеловский вокзал;

№ 6921В Лобня — Савеловский вокзал.

Казанское направление

Выведены из расписания по выходным дням:

№ 6016В Голутвин — Рязань-1;

№ 6007В Рязань-1 — Голутвин.

Выведены из расписания по воскресеньям:

№ 6366В Воскресенск — Егорьевск-2;

№ 6365В Егорьевск-2 — Воскресенск.

Выведены из расписания по субботам со 2 ноября 2024 года:

№ 7193В Куровская — Казанский вокзал;

№ 7194В Казанский вокзал — Черусти;

№ 7687 Черусти — Куровская.

Назначены по выходным дням:

№ 6009 Рязань-1 — Рыбное;

№ 6018 Рыбное — Рязань-1.

Выведен из расписания по воскресеньям с 6 октября 2024 года № 7051В Рязань-2 — Казанский вокзал.

Киевское и Горьковское направления

Выведены из расписания по выходным дням:

№ 6383 Киевский вокзал — Малоярославец;

№ 6384 Малоярославец — Киевский вокзал;

№ 6773, 6775 Ферзиково — Калуга-1;

№ 6772, 6776 Калуга-1 — Ферзиково.

Назначены ежедневно: № 6157/6158, 6107/6108 Киевский вокзал — Калуга-1 в шестивагонном исполнении.

Выведены из расписания по субботам с 28 сентября 2024 года:

№ 7083/7084 Площадь трех вокзалов — Владимир;

№ 7703/7704 Владимир — Площадь трех вокзалов;

№ 7103/7104 Железнодорожная — Площадь трех вокзалов.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения можно на официальном сайте ЦППК, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.