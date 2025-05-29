Пассажирам метро Москвы начали раздавать воду из-за жары

сегодня в 15:25

В столичном метрополитене третий день подряд бесплатно раздают бутилированную воду пассажирам из-за сильной жары, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что инспекторы ЦОМП с 14 часов раздают воду на станциях «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».

Кроме того, бутылку с водой можно взять на Ленинградском вокзале, станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково, Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком, Савеловском и Киевском вокзалах, на станции МЦД-2 Тушинская, автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота».

Еще воду предлагают пассажирам экспресс-автобусов «Аэроэкспресса» и на всех причалах регулярного речного электротранспорта мегаполиса, на прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город».

Власти Москвы следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций.

Для более комфортной температуры на станциях в летний период сняли свыше 6 тыс. вторых дверей в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен., перевели кондиционеры на летний режим работы. А еще онлайн и на местах ведется контроль температуры на станциях, при необходимости изменяется режим работы вентиляции.

«Раздача питьевой воды в городском транспорте продолжается. В условиях сохраняющейся жаркой погоды мы отслеживаем температурную обстановку и своевременно открываем дополнительные», — добавил Ликсутов.

В четверг в столице температура прогнозируется в районе плюс 28 — плюс 30 градусов, осадков не ожидается.