Пашинян подтвердил экстренную посадку своего вертолета и назвал причину

Вертолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершил экстренную посадку в Ванадзоре — третьем по величине городе республики. Факт внештатной ситуации подтвердил сам глава правительства, сообщает Sputnik Армения .

В Сети также появились кадры с места событий. Премьерский вертолет совершил экстренную посадку субботним утром, 25 мая, во время полета в армянский город Ташир (Лорийская область).

Изначально о внештатной ситуации на борту Пашиняна сообщали близкие к власти Telegram-каналы, однако позже сообщения подтвердил и сам премьер-министр.

По словам Пашиняна, его вертолет зашел на экстренную посадку из-за плохих погодных условий. В соцсетях премьер Армении также отмечал, что с ним все в порядке и он продолжает путь на автомобиле.