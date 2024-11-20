Парковку на 31 машино-место начали обустраивать в Серпухове
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Стартовали работы по обустройству парковочного пространства на 31 машино-место на пересечении улиц Театральной и 2-й Московской в Серпухове. В микрорайоне много социальных учреждений — Серпуховская больница, музыкально-драматический театр, парк им. Олега Степанова. Дефицит машино-мест приводит к запаркованности улиц Театральная, Чехова, 2-я Московская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
То, что объект востребован подтверждают многочисленные обращения от жителей, от инициативных групп, депутатов, Общественной палаты о содействии в размещении парковки на данном пустыре.
Сейчас идут подготовительные работы: планировка территории и укладка песочной подушки. Затем участок отсыпят щебнем, обработают битумом и приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.
Финансирование идет за счет средств бюджета округа.
Заезд на территорию парковки будет организован со стороны 2-й Московской улицы.
«По запросу жителей близлежащего МКД на ул. Театральной, 26а, в будущем году запланировали проведение работ по озеленению территории, установке игрового оборудования, лавочек и урн», — отметил глава округа Серпухов Сергей Никитенко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.