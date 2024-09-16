Парковка за 0 рублей: Ликсутов заявил о тестировании нового проекта в Москве

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в столице начато тестирование динамического тарифа на парковку, в соответствии с которым цены на стоянку будут меняться в зависимости от ее загруженности. Участники пилотного проекта смогут припарковаться в центре Москвы за 0 рублей, сообщает городской Дептранс в своем Telegram-канале .

Тарифная сетка разрабатывается таким образом, чтобы платные парковки можно было применять с наибольшей эффективностью. Это делается по поручению мэра Сергея Собянина, подчеркнул Ликсутов.

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании», — приводятся слова заместителя градоначальника на сайте mos.ru.

Условия проекта следующие: если на стоянке нет или почти нет свободных мест, то цена на парковку останется стандартной для выбранной зоны. Однако по мере освобождения машино-мест начнет снижаться и стоимость парковки — цена может упасть вплоть до 0 рублей.

Тестирование динамического тарифа на парковку пройдет на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, Новой Площади и в Никитинском переулке. Пилотный проект продлится до конца сентября 2024 года, а для участия в нем необходимо подать заявку на специальном сайте. На этом же портале можно узнать и дополнительную информацию о проекте.

Для водителей, которые не участвуют в пилотном проекте, стоимость парковки останется стандартной.

Кроме возможности получить ощутимую скидку на парковку в центре Москвы, участникам пилотного проекта также подарят эксклюзивную карту «Тройка» от «Московского паркинга».