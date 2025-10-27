сегодня в 11:47

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 3 и 4 ноября

Парковка в Москве 3 и 4 ноября будет бесплатной в честь Дня народного единства. Правило распространяется на все улицы мегаполиса, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Бесплатными будут и те зоны, где установлены тарифы 380, 450 и 600 рублей в час, а также динамические.

При этом парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Жители РФ будут на выходных 2, 3 и 4 ноября.

