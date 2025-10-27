Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 3 и 4 ноября
Фото - © Медиасток.рф
Парковка в Москве 3 и 4 ноября будет бесплатной в честь Дня народного единства. Правило распространяется на все улицы мегаполиса, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Бесплатными будут и те зоны, где установлены тарифы 380, 450 и 600 рублей в час, а также динамические.
При этом парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.
День народного единства в России отмечают 4 ноября. Жители РФ будут на выходных 2, 3 и 4 ноября.
