Паркинг терминала D аэропорта Шереметьево возобновляет работу с 1 июня

С 1 июня 2024 года возобновляет работу терминал D международного аэропорта Шереметьево. В нем будут обслуживаться внутрироссийские рейсы авиакомпании «Победа», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пассажиры, прибывающие в аэропорт на личном транспорте, могут воспользоваться паркингом терминала D, который рассчитан на 3100 машино-мест возобновляет работу с 1 июня 2024 года. На трех его уровнях могут разместить свои автомобили пассажиры внутренних линий авиакомпании «Победа», вылетающие из терминала D.

Паркинг расположен напротив терминала D; из паркинга в терминал ведет крытая пешеходная галерея с пунктом входного досмотра.

В первый день лета терминалы В, С и D свяжет удобный межтерминальный переход (МТП), с помощью которого путь из паркинга D в терминалы Северного комплекса и обратно займет около 15 мин.

Таким образом, для пассажиров, вылетающих из терминалов В и С рейсами других авиакомпаний, размещение автомобиля в паркинге D является выгодной альтернативой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.