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Паркинг на 370 машино-мест планируют достроить в ЖК Химок в январе

Паркинг в миниполисе «Рафинад» на территории городского округа Химки достроят в январе. Парковочное пространство рассчитано на 370 машино-мест и 18 мото-мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Полностью завершены монолитные работы по возведению каркаса здания, устройству эксплуатируемой кровли, наружному электроснабжению. Ведутся работы по прокладке наружных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, водопровода, кабельных линий наружного освещения, благоустройству территории, фасадные и отделочные работы, монтаж и пусконаладочные работы внутренних инженерных систем.

Строительство объекта планируется завершить в январе 2025 года.

В миниполисе «Рафинад» 11 монолитных 8-этажных домов. На территории ЖК построен остров развлечений — зона активного досуга, на которой сосредоточены беговые дорожки, спортивные площадки, зоны отдыха с лежаками у реки, детские игровые комплексы. Жилые дома и остров объединяют общая концепция благоустройства и живописный мост.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.