Паркинг-долгострой на 1,5 тысячи мест достроят в Реутове в этом году

Глава Реутова Филипп Науменко провел выездную инспекцию и проконтролировал ход строительных работ на многоуровневом подземном паркинге, расположенном на улице Октября, в четверг, 13 ноября. Этот объект имеет особое значение для города, поскольку является последним долгостроем на территории наукограда, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы на паркинге были приостановлены почти на четыре года из-за недобросовестности предыдущей подрядной организации, что создавало значительные неудобства для жителей близлежащих микрорайонов. С 2024 года, после смены подрядчика, строительство объекта было возобновлено силами нового застройщика — «Проектно-строительного комплекса НПО машиностроения». За прошедшее время удалось достичь значительного прогресса.

В настоящее время на объекте полностью завершено комплексное благоустройство прилегающей территории, установлены современные детская и спортивная площадки, а также смонтировано освещение. Активно ведутся работы по монтажу лифтового оборудования. «Этот объект — последний долгострой в нашем городе. Ввод паркинга в эксплуатацию позволит создать 1,5 тысячи новых парковочных мест, что значительно разгрузит дворы от автотранспорта.

Кроме того, будет восстановлена работа грузовых лифтов в трех соседних многоквартирных домах, что является давним и насущным запросом жителей. Планируем завершить все работы и сдать объект до конца текущего года», — отметил Филипп Науменко в ходе инспекции. Ввод паркинга в эксплуатацию решит сразу несколько важных для города задач.

Увеличение количества парковочных мест позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в густонаселенном районе, освободив от автомобилей дворовые территории и обеспечив свободный проезд для специальной техники. Завершение строительства объекта запланировано на конец этого года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.