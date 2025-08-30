Овчинский: более 200 проверок ровности дорог провели специалисты департамента градполитики

Специалисты департамента градостроительной политики за год работы подразделения провели более 200 проверок ровности дорожного покрытия, уложенного в рамках реализации объектов Адресной инвестиционной программы, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Специалисты ведомства для мониторинга московских строек — АНО «Строймониторинг» — во время выездов на объекты улично-дорожной сети измеряют асфальтобетонное покрытие и оценивают качество укладки дорог с использованием специализированного оборудования.

«Регулярные измерения ровности дорожного полотна позволяют не только отслеживать точность укладки, но и оперативно выявлять отклонения. Это дает возможность своевременно вносить необходимые изменения в процесс строительства, снижать риски дефектов, повышать общий уровень исполнения и что особенно важно — улучшать безопасность на дорогах. Качественная укладка покрытия позволяет снизить аварийность и уровень травматизма. По результатам проведенных исследований, на отдельных участках зафиксировано снижение показателя IRI с 3,03 до 2,5 метра на километр — это подтверждает качество выполненных работ и напрямую влияет на будущие эксплуатационные свойства дорожного покрытия», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Подобные выездные проверки улучшают результат строительных процессов и обеспечивают соответствие работ установленным стандартам.

АНО «Строймониторинг» отслеживает выполнение сроков строительства городских и коммерческих объектов для контроля запланированного в столице объема ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. Работа идет с августа 2024 года в рамках координации деятельности столичной программы «Градостроительная политика».