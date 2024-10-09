Отзывы и ценообразование: как правильно выбрать автошколу

«У всех автошкол цены примерно одинаковые. Если у кого-то стоимость сильно ниже, чем у конкурентов, это должно насторожить. Разницы даже в 10 тысяч рублей быть не может, иначе это экономически не выгодно, поскольку нужно платить зарплаты инструкторам, содержать площадку, учебные классы», — уточнил Ракитин в эфире радио Sputnik.

По его словам, должны насторожить и твердые обещания автошколы гарантированного получения водительского удостоверения: это указывает на коррупционную или мошенническую схему.

Особое внимание Ракитин порекомендовал обратить на автомобиль на логотипе автошколы: если он брендированный, то школа держит марку и не боится себя рекламировать, это очень хороший признак. Кроме того, имеет смысл почитать отзывы на разных интернет-площадках и в поисковиках.