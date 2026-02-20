Денег нет, но колеса нужны: россиянам нравятся бюджетные авто класса SUV

Ситуация с потребительскими предпочтениями в автомобильной сфере в ближайшее время вряд ли изменится. Наиболее востребованными по-прежнему будут автомобили класса SUV, причем именно в бюджетном сегменте — в категории около 2 млн рублей. Об этом РИАМО сообщил генеральный директор MIGTORG Александр Коротков.

Причины такой популярности вполне объективны: увеличенный клиренс, который помогает и в зимний сезон, и на разбитых дорогах, и на легком бездорожье; просторный салон и багажник для повседневных нужд семьи; и, как следствие этого, высокая ликвидность на вторичном рынке.

«Что касается новинок, здесь возникает интересная ситуация. Китайские автопроизводители, заполнившие нишу, активно анонсируют модели на 2026 год, однако бюджетными их уже не назовешь — они уверенно движутся в премиум. А вот отечественные проекты — обещанные „Азимут“ и „АТОМ“, вполне претендуют на массовый сегмент и звания самых интересных новинок года, на российском рынке», — сказал Коротков.

Говоря о долгосрочной перспективе владения, по словам эксперта, главным фактором становится не только цена покупки, но и дальнейшая простота обслуживания, а также доступность запасных частей.

«Именно с этой точки зрения перспектива полностью локализованного российского автомобиля выглядит крайне привлекательно. Если их цена будет соответствовать заявленному бюджетному сегменту, я бы присмотрелся в первую очередь к ним», — объяснил эксперт.

