От Москвы до Белгорода: где в России развиваются платные муниципальные парковки

Специалисты компании «Дорнадзор» опубликовали рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства: в пятерку вошли Москва, Краснодар, Белгород, Казань и Санкт-Петербург, всего в исследовании приняли участие 24 города, сообщает «ФедералПресс» .

Цель проекта — улучшение условий дорожного движения. В Петербурге в 2021 году почасовой тариф увеличили с 60 до 100 рублей, зона парковки охватила 71 улицу Центрального района, в том числе часть Невского проспекта, Воскресенскую и Синопскую набережные, а также набережную реки Фонтанки. Цены для жителей на оформление годового парковочного разрешения с 2015 года не менялись. Штраф за нарушение составляет 3 тысячи рублей.

В Казани организовано около 11 тысяч машино-мест на 503 участках улично-дорожной сети, до конца года муниципальные власти планируют установить еще 1500 стоянок. Средняя стоимость — около 50 рублей в час.

Помимо городов-лидеров, самый большой прирост по количеству баллов в рейтинге показали Ставрополь и Красноярск: там за последнее время появилось больше плоскостных парковок.