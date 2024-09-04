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От МКАД до трассы М2 «Крым» теперь можно проехать по Юго-Восточной хорде

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенных проверок выдал заключение о соответствии проектной документации основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы М2 «Крым» (Симферопольского шоссе). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Протяженность дороги составила чуть более 2 км. Теперь участок от МКАД до Симферопольского шоссе соединяет восьмиполосная автомагистраль.

Строительство ЮВХ стартовало в 2021 году. Работы ведутся параллельно сразу по трем этапам. Так, по оценке инспекторов Главгосстройнадзора, строительная готовность следующего этапа — участка от М2 «Крым» до Варшавского шоссе составляет 70%. Данный участок станет шестиполосным.

Параллельно строители обустраивают улицы и подъезд к кладбищу в поселке Битца, очистные сооружения, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный пешеходный переход в районе ЖК «Южная Битца», несколько новых дорог в поселке.

Полностью завершить строительство хорды планируют в IV квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.