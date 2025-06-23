Освещение восстановили на дорогах в девяти округах Подмосковья

Чтобы поддерживать безопасность участников движения, дорожники регулярно проверяют исправность освещения и стараются оперативно проводить восстановительные работы.

Так, освещение починили на городских улицах: ул. Привокзальной в Ступине, ул. Индустриальной в Подольске и ул. Крылова в Балашихе.

И большую часть работ провели в малых населенных пунктах: Осташковском шоссе в деревне Бородино округа Мытищи, участке Рогачевского шоссе у деревни Медведково и на дороге в деревне Горчаково Дмитровского округа, участке Можайского шоссе на подъезде к селу Крымское Одинцовского округа, ул. Тополиной в деревне Мисирево округа Клин, а также на дорогах в деревне Семеновское Можайского округа и в селе Новоселки округа Чехов.

Обследование дорожной сети специалистами «Мосавтодора» проводится еженедельно — особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков, ограждений, линий освещения, искусственных неровностей и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.