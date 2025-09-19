Освещение устанавливают на надземном переходе у ж/д станции Малаховка в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается строительство нового надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Малаховка. Строительная готовность объекта составляет более 90%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Открыть объект для пешеходов мы планируем до конца сентября. Здесь уже стартовали работы по подготовке перехода к открытию. Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству архитектурного освещения, монтажу панелей лифтовых шахт и благоустройству», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на объекте ведутся отделочные работы, монтаж перил и обустройство лифтовых шахт.

По новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения. Новый объект обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу для более 10 тыс. жителей близлежащих районов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.