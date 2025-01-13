Островки безопасности оборудовали на оживленных участках дорог в Люберцах

Для безопасного и комфортного движения пешеходов на оживленных участках автомобильных дорог в городском округе Люберцы оборудовали островки безопасности, об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на оживленных участках автомобильных дорог в городском округе Люберцы обустроили островки безопасности. Они расположены рядом с пешеходными переходами на ул. 3-е почтовое отделение, д. 98, ул. Инициативная, д. 38. Такие участки необходимы для пешеходов: детей, пожилых и маломобильных граждан, которые не успевают быстро перейти дорогу. Также островки напоминают автомобилистам о снижении скорости перед пешеходным переходом», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он напомнил, что ранее аналогичный островок обустроили в Люберцах на ул. Попова, д. 4а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.